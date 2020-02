Alvino: “Napoli-Inter a porte chiuse? Se arriva il provvedimento, mi incateno al San Paolo!”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, su Twitter scrive:

Se Napoli-Inter dovesse giocarsi a porte chiuse (ipotesi non improbabile al momento) dopo che in nerazzurri sono stati forzatamente a riposo sarebbe l’ennesimo smacco ai danni del club e dei tifosi azzurri da parte di chi governa in maniera schizofrenica il calcio in Italia

In diretta su Tv Luna ha aggiunto:

“Se per giovedì arriva il provvedimento di porte chiuse per Napoli-Inter, mi incateno al San Paolo e devono venire i carabinieri a portarmi via!”