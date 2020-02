26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Leandrinho, attaccante classe 98′, lascia il Napoli per trasferirsi in prestito al Red Bull Bragantino. Quest’anno era rimasto in azzurro ma senza mai giocare, in attesa di un trasferimento.

L’annuncio arriva sui social da parte del club che ha appena vinto la seconda divisione brasiliana: “Oggi si gioca, ma è anche il giorno di un’ufficialità. Leandrinho arriva in prestito fino al 30 giugno, con un’opzione d’acquisto alla fine di questo periodo”.