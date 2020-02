Milik, rinnovo fermo: in estate il centravanti può finire sul mercato

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Arek Milik oggi compie 26 anni: ha festeggiato però mercoledì in un locale di Chiaia insieme ai suoi compagni di squadra. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta che il party ‘total white’ è stato super divertente con Mertens scatenato in console e la moglie di Lobotka che ha cantato insieme alla gemella.

La Rosea continua con il tema rinnovo per il polacco. Le cronache raccontano anche di una trattativa di rinnovo contrattuale mai decollata (scadenza 2021), non a caso visto le pesanti multe e le azioni legali che ADL intende portare avanti per una questione di principio. “La discussione si è arenata sulla clausola (che il polacco non vuole) e anche sull’ingaggio. Dunque praticamente su tutto. Questo fa pensare che a fine stagione il centravanti finisca sul mercato, visto che il Napoli non ha intenzione di perdere a parametro zero un calciatore acquistato a soli 22 anni dall’ Ajax per ben 33 milioni di euro” conclude il quotidiano.