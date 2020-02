CdS – Non solo PSG, altri due top club su Koulibaly: ADL fissa il prezzo

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Le voci sull’acquisto della casa a Parigi non lasciano troppi dubbi: Kalidou Koulibaly sembra esser prossimo a salutare Napoli. Il PSG non ha mai nascosto l’interesse per il difensore: ADL però sa che il senegalese è nel mirino di tanti top club perciò ha fissato il prezzo.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive che è già da un anno che il Paris è sulle tracce del giocatore del Napoli, proprio come il Real e il Manchester United. Il club azzurro, considerando che il calciatore ha ancora un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 150 milioni, per meno di 100 milioni non risponderà neanche al telefono.