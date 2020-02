Novellino: “Il Napoli è guarito! Milik mi piace molto ma Belotti sarebbe perfetto per il gioco di Gattuso”

Walter Novellino ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del momento del Napoli

Walter Novellino, ex allenatore di Torino e Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del momento del Napoli.



Novellino ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Torino, del momento mentale e fisico del Napoli ma anche di Milik e Belotti, quest’ultimo ancora una volta accostato al Napoli.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:



“Il Toro non sta passando un buon momento, è in difficoltà ma Moreno Longo, primavera del Torino, sa far bene e il Napoli deve stare attento. Il Napoli è guarito, può far riposare alcuni titolari e far giocare alcuni giocatori che sono stati fuori. Gattuso ha portato serenità, tranquillità e la sua voglia di far bene; conosce l’ambiente e sa cosa vuole. Per gli undici titolari contro il Torino solo Gattuso conosce la situazione, un po’ di turnover può essere fatto, ha i giocatori che possono fare bene. Milik? Sarà titolare sabato. A me piace molto ma ha avuto diversi infortuni e non è mai al 100%. Deve star bene perché sa fare gol, Rino gli darà fiducia perché Milik ha bisogno di giocare. Belotti accostato al Napoli? È perfetto per quello che vuole Rino, è un giocatore che fa reparto da solo e riempie benissimo l’area. Il Napoli riempie l’area bene e Belotti è l’ideale per questo tipo di gioco”