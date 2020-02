Tuttosport – Idea Sirigu per il Napoli! Il portiere del Torino seguito da tempo da De Laurentiis

Napoli, idea Sirigu per la prossima stagione

Il Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Nel taccuino dei partenopei ci sono vari giocatori come Kumbulla e Boga ma secondo quanto riportato da Tuttosport il club partenopeo sarebbe interessato anche a Salvatore Sirugu.

Il portiere del Torino sarebbe tra gli interessi di ADL già da quando c’era Ancelotti. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano dalla nostra redazione:



“Tutti guardano e vogliono il Salvatore del Toro. Perché il portarono dei granata piace a tutti, proprio a tutti. Il Milan, ad esempio, pare abbia già imbastito discorsi con il suo entourage, ma anche il Napoli è tentato dalla sua grande bravura; talento abbinato ad affidabilità, serietà, professionalità. Aurelio De Laurentiis segue il portiere da tempo, oltre che Belotti. È da due anni che gli sta dietro, già lo avrebbe voluto Ancelotti, ma alla fine Sirigu non se l’è sentita di lasciare e tradire il Toro. Urbano Cairo, poi, almeno in quell’occasione, non aveva avuto tentennamenti, prolungandogli il contratto. Era il 7 luglio del 2018 e il portiere firmò un nuovo rapporto con il club di via Arcivescovado, quello tuttora in vigore sino al 30 giugno del 2022”.