Modugno: “Mertens sta bene, potrebbe rientrare tra i convocati”

Francesco Modugno è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando dello stato fisico di Mertens

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla prossima partita di campionato contro il Torino e sullo stato fisico di Dries Mertens:



“Napoli-Torino è incastrata tra due partite particolari come Barcellona e Inter, e potrebbe rappresentare una svolta: ci vuole una prestazione importante anche dal punto di vista mentale, Gattuso deve capire chi può dare il 100% di cui ha bisogno. Il Torino è una squadra fisica che non concederà spazi, ha bisogno di punti e dunque è la classica verifica per capire quanto si è avanti nella crescita”



“Mertens? Dries è un ragazzo positivo, oggi sui social ha fatto gli auguri a Tommaso Starace ed è la dimostrazione di un ragazzo qualitativamente alto e non solo dal punto di vista calcistico. Il belga ha stile, riconosce l’importanza di chi non ha gli occhi della ribalta addosso. Mertens sta bene, con un passo più fluido e agile. L’orientamento è di non forzare e non rischiarlo, ma se la botta è stata smaltita può rientrare tra i convocati.”