Lozano Gattuso – L’allenatore ha parlato del giocatore messicano

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

LOZANO GATTUSO – Gennaro Gattuso, durante la sua conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, si è soffermato anche su Hirving Lozano:

“Ci ho parlato con Lozano, può giocare da esterno, ma mi garantisce copertura o lo metto in condizioni di fare figuracce?

So che in questo momento a livello aziendale non mi sto comportando benissimo, ma faccio delle scelte, metto giocatori funzionali. Devo essere io a spiegarglielo, fa male vedere Lozano così per ciò che è stato pagato”.

PER LA CONFERENZA DI GATTUSO CLICCA QUI

LOZANO GATTUSO MESSICO

Nonostante il calciatore messicano sia un idolo nel suo paese, nel Napoli non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio. Per Gattuso in questo momento è tra le ultimissime scelte, prova schiacciante è la scelta di spedirlo in tribuna contro il Barcellona. I tifosi messicani non accettano questa netta esclusione dell’11 azzurro, che però al momento non rientra per nulla nei piani della squadra.

LOZANO MINUTAGGIO

Da quando Gattuso siede sulla panchina del Napoli, Hirving Lozano ha giocato circa 62′ minuti totali in campionato, non partendo neanche una volta dal primo minuto. L’unica presenza negli undici iniziali con Gattuso c’è stata nel match di Coppa Italia contro il Perugia, in quel caso il messicano giocò tre quarti di partita per poi essere sostituito da Callejon. I numeri non sono di certo un caso, Lozano è un completo estraneo al progetto che Gattuso ha in mente per questo Napoli.

LOZANO RUOLO

Dopo l’addio di Ancelotti, sembrava potesse esserci l’ora del riscatto anche per Lozano, ma così non è stato. Con l’ex tecnico azzurro, il messicano le poche volte che è sceso in campo lo ha fatto in attacco, quasi da prima punta. Gattuso invece lo ha sempre considerato un esterno alto che preferisce agire sulla sinistra. Nonostante proprio questo sia il ruolo naturale di Lozano, quest’ultimo le poche volte che è stato chiamato in causa non ha saputo lasciare il segno.