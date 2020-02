LIVE – Gattuso in conferenza: “Mertens proverà a recuperare per domani! Domani in campo solo chi sarà al 100%”

La conferenza stampa di Gennaro Gattuso in vista di Napoli Torino

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Torino in programma domani alle ore 20:45. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore azzurro:

“Bisogna pensare solo al Torino in questo momento. Scenderà in campo chi è in grado di affrontare una squadra molto forte domani, domani ci sarà da battagliare. Ieri la squadra era molto stanca, insieme abbiamo deciso di lavorare in palestra così da far recuperare i calciatori. In campo andrà solo chi è al 100%”.

“Milik? Con lui in campo non cambia nulla, è un giocatore di una classe immensa e che può darci una grandissima mano come ha sempre fatto finora. Spero di recuperare Mertens, oggi molto probabilmente si allenerà con noi”.

“Non sono d’accordo quando si dice che in fase difensiva abbiamo sistemato tutto, personalmente credo che la coperta sia ancora corta. Tante volte bisogna saper sfruttare anche i centrocampisti per riuscire a far alzare la squadra“.

“Lozano? Fa male vedere un giocatore pagato così tanto finire in tribuna, oggi devo fare delle scelte in relazione a chi merita di scendere in campo”.

“Domani voglio un Napoli da battaglia, dobbiamo riuscire a fare la nostra partita sapendo però anche soffrire. Personalmente sono del parere che affrontiamo una squadra molto forte, una delle più forti del campionato anche se non sta affrontando il suo miglior momento. Lobotka? Domani vedremo chi verrà scelto”.

“Se domani pensiamo alla partita col Barcellona non andremo da nessuna parte. Nel match contro il Torino bisognerà pensare solo ai calciatori granata. Bisognerà pensare sempre e solo chi si affronta, partita dopo partita, anche perché nel Toro ci sono tanti giocatori forti e non bisogna abbassare la guardia”.

“Dobbiamo giocare tutte le partite con la stessa intensità e mentalità. In questo momento dobbiamo migliorare questo aspetto mentale. Le partite si vincono durante la settimana. Io e i miei giocatori sappiamo cosa abbiamo passato e cosa abbiamo rischiato. Si deve ripartire dalla tristezza e dall’angoscia che ci ha accompagnato nei match contro Lecce, Parma e Fiorentina. Non bisogna dimenticare quelle giornate, le partite si possono perdere, non era però quello il modo di farlo. Voglio che la mia squadra metta sempre in difficoltà i propri avversari”.

“La fortuna degli allenatori sono i giocatori, sono questi ultimi a dare tanto a chi guida la panchina. Io so le difficoltà che ha avuto questo gruppo, la fortuna è stata proprio quella. Spero di poter continuare su questa strada mettendo da parte tante altre cose come i rinnovi di contratto. Oggi la nostra priorità è darci una mano tra di noi, dimostrando di essere un vero gruppo”.