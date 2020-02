La UEFA premia Haaland e non Mertens per il “miglior gol della settimana” in Champions League!

La Uefa premia Haaland e non Mertens.

La splendida rete di Dries Mertens contro il Barcellona a quanto pare non è bastata per essere considerata la migliore della settimana in Champions League. Il riconoscimento è andato infatti ad Haaland, che è andato a segno contro il Psg.

Il potente tiro del norvegese è stato celebrato sui canali social della Uefa. Un peccato per Mertens, che si è trovato davanti una concorrenza spietata. L’azzurro però si è potuto consolare con il record di 121 gol, con il quale ha raggiunto Marek Hamsik.

