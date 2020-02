59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso, durante la sua conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, si è soffermato anche su Hirving Lozano:

“Ci ho parlato con Lozano, può giocare da esterno, ma mi garantisce copertura o lo metto in condizioni di fare figuracce?

So che in questo momento a livello aziendale non mi sto comportando benissimo, ma faccio delle scelte, metto giocatori funzionali. Devo essere io a spiegarglielo, fa male vedere Lozano così per ciò che è stato pagato”.