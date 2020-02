Gattuso vuole un attaccante: il tecnico fa un nome a Giuntoli, l’idea giusta per sostituire Milik

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli è pronto ad accontentare Gattuso?

Il tecnico del Napoli vuole che il club gli prenda un attaccante dalla capacita riconosciuta di fare gol, magari per sostituire Milik che ha puntato i piedi per il rinnovo e molto probabilmente sarà ceduto. Lo fa sapere l’edizione odierna di TuttoSport ed aggiunge il nome perfetto per mister Ringhio: il tecnico chiede quotidianamente novità al ds Giuntoli su Andrea Belotti. L’attaccante del Torino, scrive il giornale, è molto più di un’idea.