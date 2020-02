Il Barcellona recupera Jordi Alba e Pique! I due spagnoli si allenano con la squadra

Pique e Jordi Alba recuperati dal Barcellona

Buone notizie in casa Barcellona, i blaugrana infatti sono fiduciosi per i recuperi di Jordi Alba e Pique. Il primo era assente nella sfida d’andata contro il Napoli, mentre il capitano dei catalani era stato sostituito nei minuti finali per un problema fisico.

La squadra spagnola ha evidenziato attraverso i suoi profili social la presenza di entrambi sul campo di allenamento. Molto probabile dunque la loro presenza nel match di ritorno al Camp Nou contro gli azzurri di Gattuso.

ECCO IL POST SU TWITTER: