Top 11 della settimana di Champions League: c’è Dries Mertens! (FOTO)

Ultimissime calcio Napoli, la top 11 della settimana di Champions League

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – La seconda parte degli ottavi di finale di Champions League è finita. Martedì e mercoledì si sono giocate 4 gare, dopo le altre quattro giocate la settimana scorsa.



Come sempre, l’Uefa, ha pubblicato la top 11 della settimana dei migliori giocatori e in attacco c’è Dries Mertens, attaccante del Napoli, autore del gol del vantaggio momentaneo degli azzurri, contro il Barcellona.



Cinque giocatori del Bayern Monaco, vincente 3-0 in casa del Chelsea. Tre del Lione che ha battuto 1-0 la Juventus.



In porta c’è Neuer. Difesa a 4 con Dubois, Marçal, Alaba e Davies. A centrocampo Tousart davanti alla difesa, Isco, De Bruyne e Gnabry, dietro gli attaccanti. I centravanti, come già detto, il belga e il polacco del Bayern, Robert Lewandowski.

ECCO LA FOTO:

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI