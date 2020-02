SKY – Turnover con il Torino, Gattuso prepara quattro cambi

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

È l’ora del turnover. Gattuso pensa ora di accantonare i titolarissimi per far fronte ai numerosi impegni. Già per la gara di sabato con il Torino, che precede l’impegno infrasettimanale con l’Inter, il tecnico ha pronti 4 cambi.

Visto l’infortunio di Mertens, che cammina già agilmente ma non sarà rischiato, al centro dell’attacco ci sarà Milik. Spazio, inoltre, anche per Hysaj, Elmas, out contro il Barcellona.

Sulla fascia destra ballottaggio vivo tra Callejon e Politano, con il secondo però favorito sul primo. A riferire tutto è Sky Sport.