Gazzetta, Schira: “Se il Napoli rilancerà, Mertens resterà. Le prossime settimane saranno decisive”

Mercato Napoli, le ultime su Mertens e le possibilità di rinnovo

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del mercato del Napoli.



I rinnovi di Mertens, Zielinski e Milik in prima linea, ma soprattutto il futuro di Gennaro Gattuso, ancora non sicuro se sarà l’allenatore azzurro nella prossima stagione.



Ecco le sue parole:



“Mertens? Credo che saranno decisive le prossime settimane. Mertens si aspetta un rilancio del Napoli. Il giocatore vorrebbe 6 milioni di euro all’anno più un bonus di 2 alla firma, come se la società dovesse di nuovo comprare il cartellino. Il Napoli ha offerto 4,5 milioni di euro più un bonus alla firma di un milione. L’Inter offre un biennale di 5 milioni di euro all’anno più 1 alla firma, mentre il Monaco 7 all’anno più 3 alla firma. Mertens, questa ultima ipotesi, non la considera molto.



Se il Napoli rilancerà, Mertens resterà in azzurro. Se non dovesse esserci questo rilancio, starei attento all’Inter perché Conte lo vuole e c’è anche l’amico Lukaku.



Rinnovi di Zielinski e Milik? Il centrocampista sta avendo continuità e l’accordo si troverà. La clausola è l’ostacolo, ma ci sarà un punto d’incontro. L’attaccante è un discorso legato anche a Mertens, ricordando che arriverà anche Petagna. Milik vorrebbe 4,5 milioni di euro all’anno e anche qui la clausola è un ostacolo. Se non rinnova, potrebbe partire in estate così da non perderlo a zero.



Gattuso? Credeva nel progetto Napoli, l’ha sposato nonostante altre opportunità. Se la sta giocando molto bene, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, pur non giocando ancora molto bene. Si sta meritando il rinnovo sul campo e perché no, potrebbe anche vincere un trofeo, come la Coppa Italia. Saranno decisive le prossime settimane”.



