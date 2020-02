Mertens, il simpatico retroscena del sarto: “Ad ogni gol una camicia, quando ne segnò 27 gli dissi basta!”

Notizie Napoli, la scommessa di Mertens con il suo sarto

NOTIZIE NAPOLI – Simpatico aneddoto raccontato dal sarto di fiducia di Dries Mertens, il signor Ciro. Durante lo speciale su DAZN dedicato all’attaccante belga, il sarto ha raccontato di una scommessa. Ecco quanto evidenziato:

“Molte volte abbiamo fatto delle scommesse, ad ogni suo gol c’era in palio una camicia, in una stagione ne fece 27 di gol e dissi: basta, non se ne può più (ride, ndr)”.

