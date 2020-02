Ex Napoli, Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea a giugno

Jorginho ai saluti finali

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, Jorginho, ex Napoli, dopo due anni di contratto potrebbe lasciare i blues già in estate. Arrivato con Maurizio Sarri nel 2018, l’italo-brasiliano non sembra essere indispensabile per Frank Lampard che lo esclude sempre di più dal suo progetto. Ma non è l’unico a poter fare le valige: anche Emerson Palmieri e Marcos Alonso sono pronti a lasciare il club, su di loro Juventus ed Inter.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI