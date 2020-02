Giaccherini: “Sarrismo inesistente nella Juve, tutti giocano per Ronaldo”

Giaccherini parla del tecnico toscano

Emanuele Giaccherini, giocatore del Chievo ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a Dazn dove ha parlato del suo trascorso azzurro ma in particolare del suo ex allenatore Maurizio Sarri confrontando il suo Napoli con la Juventus. Ecco quanto dichiarato dal centrocampista:

“Se vedi il suo Napoli e lo compari a questa Juve è evidente che il gioco sia più lento. Si gioca in modo diverso, perché la qualità dei giocatori del Napoli era diversa: la Juve ha calciatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, il Napoli aveva un gioco che ti poteva portare al risultato. Il gioco della Juve è per Ronaldo, non è che gioca per come vuole Sarri: è no che ti decide le partite ed è Sarri che si deve adattare a Ronaldo, non viceversa”.

