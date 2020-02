Gazzetta, Malfitano: “La risposta su Koulibaly ce la diede ADL, anche Kalidou sa che l’anno prossimo giocherà altrove”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport:

“Koulibaly via da Napoli? Era già chiaro 2-3 mesi fa in quel pranzo che De Laurentiis offrì ai giornalisti e disse che se avesse ricevuto una nuova offerta importante per Koulibaly, l’avrebbe ceduto. Credo che la risposta l’abbia già data De Laurentiis.

Ho l’impressione che anche Koulibaly sia entrato nell’idea che dalla prossima stagione giocherà altrove. Mertens? Non credo che De Laurentiis abbia in mente di cedere a questo braccio di ferro: è improbabile che gli dia 5 milioni di bonus, magari gli riconoscerà qualcos’altro sull’ingaggio annuale, ma non credo si sposterà dalla sua idea“.