Kiss Kiss, Del Genio: “Se il Napoli cerca un altro attaccante, evidentemente non punta su Milik e Petagna”

Del Genio parla di Milik e Petagna

Il giornalista Paolo del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla questione attaccante e sul rinnovo di Mertens. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni_

“Il Napoli deve rinnovare il contratto a Mertens e deve fare di tutto per farlo ma deve rispettare alcuni parametri. Oggi un giocatore così forte lo acquisti a cifre altissime. Lui non dà segnali di calo, ovviamente non migliorerà, ma continuerà a giocare su questi livelli. Non vorrei vedere tormentoni in estate e giocatori seguiti per mesi e mesi.

Se il Napoli ha la possibilità di acquistare Belotti lo deve fare subito chiudendo la trattativa. Parlarne tanto destabilizza solo l’ambiente. Se il Napoli sta cercando altre prime punte evidentemente non punta su Petagna e Milik. Forse il polacco partirà e Petagna sarà girato in prestito o partirà come contropartita. Schick? Aveva colpito tutti e mi sarebbe piaciuto vederlo al Napoli. Con la Roma non ha fatto molto bene ma ai tempi di Genova, si”.

