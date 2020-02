Il retroscena di De Maggio: “Chiesi a Koulibaly se andasse alla Juve, mi rispose da uomo vero!”

News Calcio Napoli, l’aneddoto di Valter De Maggio su Koulibaly e la Juventus

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rivelato un aneddoto riguardante Kalidou Koulibaly nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto evidenziato:

“Quando Sarri stava andando via dal Napoli, c’erano tante voci riguardanti la possibile cessione di Koulibaly. Io e Kalidou ci incrociamo, lui si ferma e chiacchieramo del gol alla Juve e dell’espulsione di Firenze. Gli chiedo se sarebbe andato alla Juventus: lui mi risponde che sarebbe rimasto a Napoli e che sarebbe andato via solo per Barcellona, Real Madrid, Manchester City e PSG.

Disse che non sarebbe mai andato alla Juventus. Questo a testimonianza di quanto sia un uomo vero”.

