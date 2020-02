Coronavirus, primo caso nel calcio: trovato positivo un giocatore della Pianese in Serie C

Trovato positivo al test del Coronavirus un calciatore della Pianese in Serie C

È successo nella provincia di Siena. Un calciatore della Pianese, squadra che domenica ha affrontato la Juventus Under 23, ha accusato febbre e malessere prima di una partita a cui non ha, ovviamente, preso parte. Il giocatore in questione è risultato poi positivo al Coronavirus.

Questo quanto riferito dall’edizione odierna de “La Nazione”. Il ragazzo, tuttavia, sta bene, nonostante il contagio del virus.

