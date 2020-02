Chiariello commenta “Rischio di Napoli-Inter a porte chiuse, sarebbe un clamoroso regalo ai nerazzurri!”

Notizie Napoli, le parole di Umberto Chiariello sulla possibile gara con l’Inter a porte chiuse

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“C’è un rischio: Napoli-Inter a porte chiuse il 5 Marzo. Sembrava dover essere spostata, ma i giochi di palazzo e di potere, fanno si che non verrà spostata. Napoli-Inter a porte chiuse è un regalo all’Inter clamoroso, perché si gioca senza pressioni ambientali. Il calcio in questo modo – a mio giudizio – viene contraffatto.

Il Napoli non ha neppure protestato per Brych, Gattuso non ha speso una parola, ma veramente vogliamo tenerci un arbitraggio che ci butta fuori dalla Champions League? Il Napoli dorme o ce l’ha ancora una comunicazione attiva che difende i propri interessi?“.

