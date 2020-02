Retroscena – Vidal risponde ai fischi del San Paolo urlando “Forza Juve!” dopo l’espulsione

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della sfida tra Napoli e Barcellona, l’ex giocatore della Juventus Arturo Vidal è stato espulso. Il cileno ha prima commesso un fallo da ammonizione, poi ha sfidato a muso duro Mario Rui, ‘guadagnandosi’ il secondo giallo e la conseguente espulsione.

Non è questo però che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli presenti al San Paolo, che non hanno lesinato fischi all’uscita dal campo di Vidal. Secondo quanto riportato dal Sun, noto quotidiano d’oltremanica, molti tifosi sul web stanno riportato che Arturo Vidal avrebbe urlato “Forza Juve!” ai tifosi che lo stavano beccando dopo l’espulsione, in segno di sfida. La reazione non si è fatta attendere, con i tifosi che lo hanno fischiato in maniera ancora più rumorosa.

