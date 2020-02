SKY – La Juve crolla contro il Lione ma in studio sono tutti d’accordo: mancano due rigori!

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La Juve esce sconfitta dalla gara d’andata contro il Lione negli ottavi di Champions League. Al termine della gara, giocata sotto ritmo sopratutto nel primo tempo dai ragazzi di Sarri, in studio a Sky nel corso dell’analisi i presenti in studio convengono su due mancati rigori concessi alla Juve.

Il primo su Cristiano Ronaldo con Denayer che sbilancia leggermente il portoghese in area su cross dalla trequarti, ma non c’è una vera e propria spinta del difensore del Lione su CR7. L’arbitro è vicino all’azione e lascia proseguire, il Var conferma la decisione. Il secondo quasi a fine partita con Dybala giù in area dopo una trattenuta di Guimaraes molto dubbia da dietro. Arbitro e Var lasciano proseguire. Protesta la Juve, ma per il direttore di gara non è da rigore.