Rinnovo Mertens: parti ancora lontane ma lui vorrebbe restare a Napoli, alla fine si potrebbe trovare un accordo

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di Mertens, assoluto protagonista della partita di ieri del Napoli contro il Barcellona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Adesso chi avrà il coraggio di lasciarlo andare via? La trattativa per il rinnovo di Mertens va ormai avanti da diversi mesi, ma fino ad ora non sono arrivati segnali positivi. La questione chiaramente gira intorno al fattore economico: l’offerta di De Laurentiis è un biennale da 4,2 milioni all’anno, più un milione di euro di bonus raggiungibili con facilità. L’attaccante belga ha però rifiutato la proposta: la sua richiesta è che vengano versati altri 5 milioni al momento della firma, per il ‘riacquisto’ del cartellino, essendo il contratto in scadenza a giugno. Al momento la discussione è ferma e non sono previsti incontri nel breve termine. La squadra in questo periodo è fortemente impegnata su tre fronti e l’interesse del Napoli supera quello del singolo. La proposta alternativa più concreta è quella del Monaco, che gli ha offerto 10 milioni di euro all’anno per due anni. La volontà di Mertens però sembra essere quella di rimanere a Napoli. L’impressione infatti è che alla fine le due parti in causa si verranno in contro e si troverà un accordo”.

