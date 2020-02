Retroscena – La reazione di Messi ai cori del San Paolo: “C’è solo un Maradona! Diego, Diego!”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena su Napoli-Barcellona di ieri sera. In particolare la rosea si è soffermata sul comportamento di Leo Messi nei confronti dei cori del San Paolo al momento dell’ingresso in campo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quando Messi è entrato in campo, all’ingresso delle due squadre, il San Paolo ha subito iniziato ad intonare cori come: “C’è solo un Maradona!” oppure “Diego, Diego, Diego!” come avveniva quando a scendere in campo era proprio el pibe de oro. Messi ha osservato la scena, ha ascoltato, ma è restato imperterrito, con lo sguardo concentrato sulla partita che sarebbe iniziata di lì a poco. Niente fischi per Leo Messi, che è stato anche un giocatore di Maradona. Diego lo ha infatti allenato quando era commissario tecnico dell’Argentina. I due si somigliano, nei dribbling e nell’immenso talento che hanno tenuto in apprensione la retroguardia azzurra nel corso di tutta la gara”.

