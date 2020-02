ULTIM’ORA SKY – Forte contusione per Mertens, 10 giorni di prognosi: salta il match con il Torino!

Napoli-Barcellona, Mertens chiede il cambio nella ripresa.

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

AGGIORNAMENTO ORE 00.10 – Secondo quanto riferito da Sky Sport, Dries Mertens avrebbe rimediato una forte contusione nello scontro con Busquets.

Per l’attaccante azzurro saranno necessari almeno 10 giorni di prognosi: quindi salterà sicuramente il match con il Torino di sabato sera.

ORE 22.16 – Napoli-Barcellona si sta disputando in questo momento al San Paolo e vede gli azzurri in vantaggio con una rete di Dries Mertens nel primo tempo.

Nel corso della ripresa, però, il belga è costretto ad uscire. Dopo un contrasto con un avversario si accascia a terra dolorante. Dopodiché prova a riprendersi per tornare in campo, ma non ce la fa e chiede il cambio. La partita dell’azzurro finisce al 51′ del secondo tempo, al suo posto subentra Milik.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI