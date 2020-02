SKY – Il Napoli lavora al rinnovo di Mertens: un aspetto però blocca la trattativa!

Il Napoli cerca il rinnovo di Mertens

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il goal di ieri contro il Barcellona ha confermato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, l’importanza di Dries Mertens per il Napoli.

Il folletto belga, non ha ancora scelto quale sarà il suo futuro a partire dalla prossima stagione. L’attaccante azzurro ha il contratto in scadenza e non ha ancora trovato l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

I colleghi di Sky Sport, nelle ultime ore però parlano di un riavvicinamento tra le parti e di una prima bozza d’accordo per quanto riguarda la durata del contratto fino al 2022 e anche del comparto economico.

Il nodo che però blocca il decollo della trattativa è la richiesta di un bonus economico alla firma chiesto dal numero 14. Il Napoli però in questo momento, non ha soddisfatto il giocatore nelle sue richieste.

