Mertens, c’è una prima prognosi per l’infortunio: out con il Torino, probabilmente salterà anche l’Inter

NEWS NAPOLI CALCIO – La serata di ieri stava rasentando la perfezione per Mertens: gol al Barcellona, Napoli in vantaggio e record di Hamsik raggiunto. Purtroppo per il belga il suo match non è durato neanche un’ora. Un brutto fallo di Busquets lo ha costretto ad uscire a meno di dieci minuti dall’inizio del secondo tempo. Infortunio che sembra essere abbastanza difficile da smaltire, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel duro contatto con Busquets, Mertens ha riportato una forte contusione alla caviglia. L’infortunio lo costringerà certamente ai box per la partita di sabato con il Torino. Molto probabile che il belga resti fuori anche per il match contro l’Inter. Pessime notizie per Gattuso dunque che dovrà difendere l’accesso alla finale di Coppa Italia senza quello che è al momento il giocatore migliore del Napoli”.

