Il Mattino attacca Milik: “Di una lentezza imbarazzante, con l’uscita di Mertens il Napoli si è afflosciato

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna il maggiore quotidiano partenopeo, Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulla sfida di ieri sera tra Napoli e Barcellona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dries Mertens è per distacco il migliore dei suoi. In campo è stato un’eruzione vulcanica. Al momento della sua sostituzione per infortunio il Napoli si è afflosciato. Con l’uscita del belga gli azzurri hanno perso tenuta mentale ed hanno subito gol alla prima imbucata. Milik si è dimostrato di una lentezza imbarazzante, il confronto con Mertens è stato impari. Messi non ha inciso, Setièn lo fa giocare troppo distante dalla porta, gli da unicamente il compito di creare gioco. Il risultato è una partita incolore del fuoriclasse argentino, accerchiato dalla attenta retroguardia azzurra”.

