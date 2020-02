Graziani: “Non voglio fare l’uccello del malaugurio, ma l’1-1 penalizza molto. Si può fare, crediamoci!”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ciccio Graziani, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Se a Barcellona fai risultato anche questo 1-1 diventa un capolavoro, se vai a buscarle forte, viene visto in maniera differente e grida vendetta. Se avesse concretizzato meglio forse sarebbe andato a Barcellona a giocarsela in modo diverso. Questo 1-1 penalizza molto, deve andare a vincere e vincere a Barcellona non è facile. Non voglio fare l’uccello del malaugurio, ma il Barcellona in quello stadio è tremendo.

La storia del Barcellona ci racconta che in quello stadio loro hanno tipologie di gioco che mettono in difficoltà chiunque. Dietro però lasciano molto a desiderare e l’abbiamo visto anche ieri. Dico che si può fare, crediamoci perché questa squadra concede. Loro hanno un giocatore che vince le partite da solo, ma non è finita.