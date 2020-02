Partita preparata in maniera perfetta da Gattuso: i quotidiani premiano il tecnico del Napoli

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Gennaro Gattuso contro il Barcellona ha dato ancora una volta prova di saper preparare bene la partita sul piano tattico. Il Napoli ha annullato il gioco dei blaugrana compattando i reparti, chiudendo le linee di passaggio ed ingabbiando Messi. I principali quotidiani sportivi hanno elogiato l’allenatore azzurro. Di seguito i voti dei principali quotidiani sportivi:

Gazzetta dello Sport – Prepara al meglio la partita. Chiede ai suoi giocatori una prova di carattere e la ottiene. Utili gli accorgimenti tattici per evitare il primo pressing del Barcellona. L’uscita di Mertens pesa molto. Voto 7.

Corriere dello Sport – Capisce in anticipo come giocherà l’avversario e come dovrà giocare la sua squadra. Difesa e contropiede all’italiana. Difesa eseguita egregiamente e contropiede con i fiocchi. Tolti i gol, le uniche occasioni le ha avute il Napoli. Voto 7.

Tuttosport – Ha preparato bene la gara, Napoli attendista pronto a sfruttare le ripartenza. Nella ripresa forse gli azzurri si abbassano un po’ troppo. Voto 7

