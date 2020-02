Gattuso in conferenza: “Partita di qualità, merito a tutta la squadra. Mertens ha la caviglia gonfia: valutiamo domani”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Barcellona:

“Abbiamo giocato una partita in maniera attenta, volevano attaccarci la profondità e noi siamo stati bravi. L’abbiamo preparata sistematicamente.

Mertens non lo so, valutiamo domani. Sono andato a salutarlo e la caviglia era gonfia ma è una botta. Uguale per Lorenzo Insigne. Spero stiano bene.

Sono dispiaciuto perchè abbiamo commesso un errore in fase difensiva ed è arrivato il goal. Callejon ha avuto una grande occasione. C’è delusione perchè è stata una partita sofferente, di tattica non abbiamo sbagliato nulla. Potevamo palleggiare di più e fare meglio.

Abbiamo giocato con pazienza e voglia di non far passare nulla, di non perdere la testa e di leggere bene la partita per 90 minuti. E’ stata una partita di qualità, sono rammaricato per il risultato ma ora non cambia nulla. Questa gara ci deve dare la consapevolezza che quando giochiamo da squadra possiamo fare grandi partite. Non è finita, ci saranno difficoltà. Compreremo le armature, ce l’andremo a giocare.

Darei merito a tutti i ragazzi, è stata una grande partita con grandi contenuti. Il Barcellona è una squadra che ha cominciato a verticalizzare. Siamo stati bravi.

Dobbiamo essere bravi: bisogna migliorare facendo pressione più avanti e poi riuscire ad uscire. Quando sviluppavamo abbiamo avuto le possibilità di giocata. So che quando hai dietro le spalle giocatori come Messi, Grietzmann gioca l’insicurezza e la paura di perdere palla.