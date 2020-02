Gattuso, il padre: “L’ho visto diventare un campione, ma ieri mi ha dato la gioia più bella della mia vita”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Franco Gattuso, padre di Gennaro, è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Avere lui come allenatore è emozionante, se n’è uscito alla grande grazie anche a questo pubblico eccezionale. L’ha dimostrato da calciatore, lo sta dimostrando anche da allenatore, non ho parole per descriverlo.

Le emozioni non finiscono mai, l’ho visto diventare un campione, ma ieri mi ha dato la gioia più bella della vita a quasi 70 anni. Bisogna credere alla qualificazione, il Napoli non è inferiore a nessuno, ha una squadra di grandi campioni, ce la andiamo a giocare”.