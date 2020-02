Da Madrid attaccano: “Messi andava espulso, con Sergio Ramos non ci sarebbero stati dubbi”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Duro il contrasto ieri tra Messi e Ospina. Su un’azione offensiva del Barcellona, la Pulce è franata sul portiere del Napoli, causandogli qualche momento di dolore. L’arbitro ha ammonito Messi e per fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi: entrambi sono tornati a giocare e si sono stretti la mano.

Non è d’accordo, però, la nota tv spagnola, El Chiringuito Tv. Edu Aguirre, opinionista, ha dichiarato dopo la partita: “Messi doveva essere espulso, se fosse stato Sergio Ramos non ci sarebbero stati dubbi