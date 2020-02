Colomba su Mertens: “Intelligenza calcistica superiore, se il Napoli vuole costruire qualcosa di importante riparta da lui!”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Franco Colomba, ex tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tmw, per commentare il match degli azzurri contro il Barcellona, esaltando Dries Mertens:

“Credo che per il futuro il Napoli debba ripartire proprio dal belga. E’ maturo al mille per mille per stare in una grande squadra e se il Napoli vuol costruire una squadra importante Mertens è uno di quei giocatori che servono parecchio. Ha un’ottima media realizzativa e ha una intelligenza calcistica superiore“.