Torino, Berenguer rischia di saltare la gara contro il Napoli: il comunicato ufficiale

L’esterno del Toro rischia di saltare la gara contro il Napoli

ULTIME NOTIZIA CALCIO NAPOLI – Tramite il proprio profilo Twitter, il Torino comunica il rischio di non vedere Alex Berenguer in Napoli-Torino. L’esterno granata ha dei problemi alla schiena che in giornata gli l’hanno costretto a non allenarsi. Ecco il comunicato del Torino:

“Forti dolori alla schiena hanno impedito oggi ad Alejandro Berenguer di allenarsi con i compagni. Le sue condizioni verranno monitorate domani e venerdì nel tentativo di recuperarlo in tempo per la trasferta di Napoli”.

