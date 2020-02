Bayern Monaco, Muller contro Ancelotti: “Sembrava di stare nel Far West”

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Thomas Muller contro Ancelotti. L’attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca torna sul periodo di gestione di Carlo in Baviera. Lo fa sulle pagine del sito The Athletic. Le sue parole:

“Quando finalmente eravamo riusciti ad avere stabilità e controllo del nostro gioco, è stato più facile per me avere un impatto positivo.

E negli anni successivi all’addio di Guardiola non abbiamo avuto successo. In effetti, a volte era come essere nel Far West. Tutto quello per cui avevamo combattuto, tutto ciò che avevamo imparato in quegli anni meravigliosi era sparito. Avevo l’impressione che potesse succedere di tutto“.