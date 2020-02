Barcellona, rosa decimata: in 5 saltano il ritorno, i calciatori mugugnano

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dovrà fare a meno di tantissimi elementi il Barcellona nelle prossime settimane, almeno fino al 18 marzo, data del ritorno degli ottavi di Champions. Attualmente, escludendo i portieri, i giovani aggregati dal vivaio e gli infortunati che ancora devono recuperare, per Barcellona-Napoli sono rimasti in 9 più il portiere. Una rosa decimata, viste le tantissime cessioni di giovani tra settembre e gennaio, i numerosi infortuni.

Le assenze contro il Napoli saranno pesanti: mancheranno sicuramente Sergio Busquets e Arturo Vidal per squalifica, mancheranno Suarez, Dembelé e Sergi Roberto. Sono già in cinque, più i dubbi sugli altri infortunati. Per Piqué non sembra essere niente di grave, Setién è fiducioso poi per il recupero di Jordi Alba. Junior Firpo, ieri, è sembrato semplicemente inadeguato. Il problema è che ora, fino al 18 marzo, giocheranno più o meno sempre gli stessi.

Intanto, i calciatori mugugnano e anche ieri Busquets se l’è presa con la dirigenza, consapevole di avere una rosa corta per affrontare impegni su più fronti.