Carlo Alvino ha rivelato alcune indiscrezioni sul futuro di Dries Mertens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Posso dire che la società sta tenendo in piedi il dialogo per Mertens, lui ha solo una squadra in testa e non ci sono dubbi. Alla fine penso si arrivi ad un accordo, lui chiuderebbe la carriera ad alti livelli con la maglia del Napoli”.