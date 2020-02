Un amore da Champions: decidono di sposarsi nel giorno di Napoli-Barcellona

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Un amore da Champions, decidono di sposarsi nel giorno di Napoli-Barcelona.

Quello di Giovanni e Nilufar sarà un amore da Champions ma, soprattutto, targato Napoli.

Se prima di sposarti dai un’occhiata al calendario del Napoli, per evitare difficili conflitti d’interesse di cuore, puoi essere anche ritenuto pazzo. Ma fino a un certo punto. Tutti noi conosciamo “pazzi” del genere.

Ma se prima di sposarti cerchi proprio la gara “perfetta” sul calendario e la fai coincidere volutamente con quello che sarà il giorno più bello della tua vita, non c’è aggettivo che possa descriverti. Sarebbe tutto riduttivo.

Si sono conosciuti 5 anni fa a Roma, nel bar di Giovanni e da lì in poi nulla è stato più come prima. Stamattina alle ore 10 a Casoria hanno unito le loro vite sotto gli occhi del testimone, Alessandro, anche lui presente allo stadio.

Nilufar, iraniana con occhi pieni d’amore, aveva solo un piccolo difetto ma in via di guarigione: la passione per Cristiano Ronaldo.

Giovanni è alla sua sesta volta al San Paolo, la legge dei numeri dice che non ha mai perso.

Stasera inizia la loro favola e il “The Champions” di Fuorigrotta il canto prescelto.