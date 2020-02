Spende 3 mila euro per alloggiare all’hotel del Barcellona, vuole il selfie con Messi: piccola tifosa resta delusa, il motivo

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Una piccola disavventura per una giovane tifosa del Barcellona e – soprattutto – di Leo Messi. Arriva direttamente dal Friuli, con la famiglia al seguito, pronta per vedere Napoli-Barcellona. Il suo obiettivo, però, è principalmente una foto con Messi.

Insieme alla famiglia, la ragazzina friulana ha alloggiato nello stesso albergo che ospita il Barcellona, l’NH Hotel di Via Medina. Costo? 3 mila euro (tra viaggio, pernottamento e altro) per 3 notti. Qui, però, il colpo di scena: la questura vieta ogni avvicinamento ai calciatori per foto. Troppo forte, in Spagna, la paura del CoronaVirus.

La ragazzina, però, non demorde e stasera aspetterà il pullman del Barcellona (che però potrebbe ripartire direttamente dallo stadio per l’aeroporto) fino a notte inoltrata. A riferire l’episodio, Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport.