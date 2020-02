Dalla Spagna – È arrivata l’ora della verità per il Barcellona di Setièn. Al San Paolo sfida speciale per Messi

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Marca, maggior quotidiano sportivo spagnolo, ha dedicato ampio spazio alla sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona all’interno dell’edizione odierna. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È arrivata l’ora della verità per il Barcellona di Quique Setièn. Il motivo principale del cambio di allenatore era l’obiettivo di fare qualcosa di grande in Europa. Un mese dopo il cambio in panchina, non è chiaro se questo Barcellona sia superiore a quello di Valverde. Il lavoro di Setièn si vedrà con il passare del tempo, ma la partita di stasera sarà importante per ottenere margine di manovra. Il Barcellona ha il morale alto dopo i risultati recenti in Liga. In particolare è molto in forma Messi, dopo i quattro gol segnati nell’ultima partita. La sfida del San Paolo ha un significato speciale per l’argentino. Messi per la prima volta giocherà nello stadio di Diego Armando Maradona”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI