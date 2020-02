Rosso per Vidal, esce dal campo sommerso dai fischi: lancia uno sguardo di sfida alle tribune del San Paolo

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Barcellona-Napoli è oramai ai minuti finali e al momento vede la sfida in pareggio sull’1-1. La squadra blaugrana al momento è in 10 in seguito all’espulsione di Vidal, scontratosi con Mario Rui sul campo prima e in un confronto poi, costato ad entrambi l’ammonizione.

Vidal, in particolare, ha rimediato una doppia ammonizione seguita da un’espulsione. All’uscita dal campo è stato subissato dai fischi dei supporters azzurri. Il calciatore ha ricambiato con un gesto di sfida lanciando uno sguardo verso le tribune.

