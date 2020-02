Il Torino si prepara in vista del Napoli: lavoro personalizzato per un giocatore

Lavoro sulla parte atletica dell’attaccante Millico

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli ha la testa al Barcellona. Questa sera, allo stadio San Paolo, ci sarà l’andata dei quarti di finale di Champions League contro i blaugrana. Da domani, si inizierà a pensare alla prossima gara di campionato, quella contro il Torino, in programma sabato sera 29 febbraio, alle ore 20:45.



I granata, dal canto loro, non impegnati in Europa, stanno già preparando la trasferta. La seduta di oggi ha visto un allenamento tecnico-tattico e chiusura con partitella a campo ridotto.



Lavoro sulla parte atletica per l’attaccante Vincenzo Millico, in dubbio per la partita contro i partenopei. Domani altra seduta mattutina per gli uomini di Longo.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI