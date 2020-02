Napoli, la qualificazione si giocherà tutta stasera, le difficoltà del Barcellona sono un’occasione irripetibile

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio alla sfida tra Napoli e Barcellona. In particolare la rosea ha tirato le somme per quanto riguarda la possibilità del Napoli di passare il turno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Due mesi fa, al momento del sorteggio, tutti abbiamo pensato che questa partita si poteva anche non giocare. Il Barcellona sembrava nettamente superiore: primo in Liga, primo nel girone ed una squadra che girava alla perfezione. Dall’altra parte il Napoli stava attraversando il peggior periodo dell’era recente: solo la scaramanzia consentiva di evitare il discorso retrocessione. Lo scenario ora però è profondamente diverso, tanto da alimentare alcune illusioni. Setien ancora non illumina col bel calcio, Suarez è infortunato, La Rosa è corta, Griezmann e De Jong sono altalenanti, Abidal è contestato e il presidente Bartomeu accusato di intercettazioni. Se nel Barcellona non ci fossero Messi e Ter Stegen, uniche certezze di questo Barcellona, chissà cosa potrebbe succedere. Il Napoli può farcela, ma si gioca tutta la qualificazione stasera. Il Barcellona è più forte e probabilmente passerà il turno, ma il Napoli stasera ha un’occasione che non si ripeterà”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI