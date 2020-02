Gattuso: “Abbiamo giocato bene, potevamo fare meglio. Ci hanno fatto il solletico, potevano anche giocare una giornata”

Gattuso dice la sua in merito al match giocato tra il Napoli e Barcellona

Al termine della partita Napoli-Barcellona, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Le sensazioni dopo questo risultato?

Non si può sbagliare con loro, siamo stati bravi e potevamo fare meglio su qualche risalita. Abbiamo aspettato un po’ perchè è una squadra che palleggia ma stavano sempre là. Sono deluso, potevamo fare meglio in fase di costruzione. Quando aspetti gli avversari, un po’ di stanchezza subentra. Potevamo fare meglio in fase di possesso.

Napoli in grado di fare la storia al Camp Nou?

Ci mancherebbe, adesso testa al Torino. Avremo il tempo per preparare questa partita. Mancheranno due giocatori nel Barcellona. Andiamo lì a giocarcela. Il Napoli non è una squadretta è una squadra forte. Se giochiamo con attenzione abbiamo molte possibilità, sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima.

In uscita meglio.

L’errore è stato quando Mario Rui ha rotto linea e in quel momento doveva scivolare Maksimovic invece c’era una doppia profondità e non c’è arrivato, Messi ha avuto troppo spazio. Sul palleggio potevamo palleggiare meglio poi c’erano: attaccante esterno libero e la mezz’ala oppure la mezz’ala con il terzino. Il problema è che non siamo mai riusciti ad andare dall’altra parte.

Pressing Barcellona.

Se ti metti bene possono anche farlo a mille all’ora ma certe volte quando potevamo uscire andavamo in direzione sbagliata. Un paio di volte l’abbiamo fatto ci hanno dato l’opportunità. Però c’è mancato questo a livello qualitativo.

Loro ti portano nella loro area, 5 giocatori nella zona offensiva. Non è una squadra che palleggiava e basta. Bisognava fare una partita così. Se c’era spazio ci potevano fare male.

Nel secondo tempo non venivano avanti.

Ci hanno fatto il solletico oggi, per me potevamo stare anche una giornata. Il problema è che dopo l’abbiamo pagata cara dopo un episodio. Quando andrò in vacanza in Spagna, ascolterò Setien che mi ha invitato”.

