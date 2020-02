Napoli-Barcellona, Caressa attaccato sui social: doppia gaffe per lui

Caressa attaccato sui social per una doppia gaffe.

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Fabio Caressa nel corso del commento alla partita Napoli-Barcellona, è finito nel mirino dei social a causa di una doppia gaffe.

A quanto pare il telecronista aveva nostalgia di Maradona, e lo ha fatto tornare in campo, scambiandolo erroneamente per Leo Messi: “Centrale Semedo, aveva cercato Maradona non lo ha trovato”.

Poi al gol del Napoli afferma che l’esultanza di Dries Mertens, autore del gol, sia dedicata al suo cane quando in realtà è una dedica al magazziniere Tommaso Starace.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI